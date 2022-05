North Media A-S präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

North Media A-S hat am 04.05.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,14 DKK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte North Media A-S ein EPS von 2,86 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 244,1 Millionen DKK gegenüber 242,9 Millionen DKK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at