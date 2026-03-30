North Navigation Control Technology öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

North Navigation Control Technology präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,080 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei North Navigation Control Technology ein Gewinn pro Aktie von 0,040 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 4,17 Milliarden CNY – ein Plus von 52,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem North Navigation Control Technology 2,73 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at