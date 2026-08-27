North Navigation Control Technology: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

North Navigation Control Technology präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,12 Prozent zurück. Hier wurden 498,3 Millionen CNY gegenüber 1,35 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at