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27.04.2026 06:31:29
North Navigation Control Technology: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
North Navigation Control Technology lud am 24.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 431,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte North Navigation Control Technology 351,7 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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