North Navigation Control Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

North Navigation Control Technology hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat North Navigation Control Technology im vergangenen Quartal 358,3 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte North Navigation Control Technology 765,5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at