North Pacific Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

North Pacific Bank hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 13,84 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte North Pacific Bank 21,05 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,27 Milliarden JPY – ein Plus von 30,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem North Pacific Bank 38,47 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 68,05 JPY gegenüber 53,92 JPY je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 178,81 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 146,99 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at