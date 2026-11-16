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16.11.2026 06:31:29
North Pacific Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
North Pacific Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 25,07 JPY gegenüber 17,70 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28,99 Prozent auf 55,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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