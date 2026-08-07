North Pacific Bank: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

North Pacific Bank hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,17 JPY gegenüber 15,69 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat North Pacific Bank im vergangenen Quartal 49,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte North Pacific Bank 41,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at