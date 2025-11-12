North Pacific Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

North Pacific Bank lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 17,70 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8,40 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 43,18 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte North Pacific Bank 34,28 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at