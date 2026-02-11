North Pacific Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

North Pacific Bank hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 20,82 JPY. Im letzten Jahr hatte North Pacific Bank einen Gewinn von 10,81 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,69 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,26 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at