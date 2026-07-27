Sea Aktie
WKN DE: A2H5LX / ISIN: US81141R1005
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27.07.2026 13:15:12
North Sea pioneer Sir Ian Wood dies aged 84
Wood turned a family engineering business into a global player during the UK’s energy boom yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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