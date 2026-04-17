Northann: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northann präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,200 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,820 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,360 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 15,35 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 13,60 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at