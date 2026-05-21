Northann: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Northann hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Northann 5,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at