NorthC Schweiz AG unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE)

Basel, 13. Januar 2026 – HIAG hat erfolgreich mit der NorthC Schweiz AG, die Schweizer Gesellschaft der NorthC Group, eine führende Data Center Betreiberin in Nordwesteuropa, einen Mietvertrag über mehr als 30 Jahre für ein neu zu erstellendes Gebäude zur Data Center Nutzung auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) abgeschlossen. Gemäss der NorthC Schweiz AG soll das geplante Data Center über eine IT-Kapazität von 4.5 MW verfügen und mit 100% grüner Energie betrieben werden. Der Mietvertrag resultiert aus einer bestehenden Entwicklungsvereinbarung mit dem Ziel der NorthC Group, ihr sechstes Data Center in der Schweiz zu betreiben. Damit reiht sich die NorthC Schweiz AG unter die zehn grössten Mieterinnen von HIAG.

«Genf ist ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum in der Schweiz, neben den Regionen Basel und Zürich. Die Nachfrage nach digitalen Diensten, und damit auch nach Data Center Kapazitäten, wächst rasant. Dies macht Genf zu einem logischen Standort für die NorthC Group, um ein neues Data Center zu errichten. Die Nähe zum renommierten wissenschaftlichen Forschungszentrum CERN bietet zudem neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in wissenschaftlicher Forschung und Innovation, einschliesslich KI», hält Alexandra Schless, CEO NorthC Group, fest.

Nach Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung Ende 2025, startet HIAG im ersten Quartal 2026 mit der Realisierung des Gebäudes, das sich auch langfristig für andere vielfältige Nutzungen als für ein Data Center eignen wird. Die Mietfläche des Neubaus beträgt rund 5’700m². Die Übergabe des Mietobjekts ist für Ende 2027 vorgesehen.

«Der Mietvertrag mit NorthC unterstreicht unsere Strategie, zukunftsweisende Technologieunternehmen als Mieter auf unserem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) anzusiedeln», sagt Marco Feusi, CEO von HIAG, und ergänzt: «Mit dem neuen multifunktionalen Gebäude und dessen Nutzung als Data Center schaffen wir nicht nur zusätzliche Wertschöpfung für unsere Investoren, sondern stärken auch die digitale Infrastruktur in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Schweiz.»