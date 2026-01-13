HIAG Immobilien Aktie

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

13.01.2026 19:00:13

NorthC Schweiz AG unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE)

NorthC Schweiz AG unterzeichnet langfristigen Mietvertrag auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE)

13.01.2026 / 19:00 CET/CEST

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

Basel, 13. Januar 2026 – HIAG hat erfolgreich mit der NorthC Schweiz AG, die Schweizer Gesellschaft der NorthC Group, eine führende Data Center Betreiberin in Nordwesteuropa, einen Mietvertrag über mehr als 30 Jahre für ein neu zu erstellendes Gebäude zur Data Center Nutzung auf dem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) abgeschlossen. Gemäss der NorthC Schweiz AG soll das geplante Data Center über eine IT-Kapazität von 4.5 MW verfügen und mit 100% grüner Energie betrieben werden. Der Mietvertrag resultiert aus einer bestehenden Entwicklungsvereinbarung mit dem Ziel der NorthC Group, ihr sechstes Data Center in der Schweiz zu betreiben. Damit reiht sich die NorthC Schweiz AG unter die zehn grössten Mieterinnen von HIAG. 

«Genf ist ein wichtiges Handels- und Wirtschaftszentrum in der Schweiz, neben den Regionen Basel und Zürich. Die Nachfrage nach digitalen Diensten, und damit auch nach Data Center Kapazitäten, wächst rasant. Dies macht Genf zu einem logischen Standort für die NorthC Group, um ein neues Data Center zu errichten. Die Nähe zum renommierten wissenschaftlichen Forschungszentrum CERN bietet zudem neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in wissenschaftlicher Forschung und Innovation, einschliesslich KI», hält Alexandra Schless, CEO NorthC Group, fest. 

Nach Erhalt der rechtskräftigen Baubewilligung Ende 2025, startet HIAG im ersten Quartal 2026 mit der Realisierung des Gebäudes, das sich auch langfristig für andere vielfältige Nutzungen als für ein Data Center eignen wird. Die Mietfläche des Neubaus beträgt rund 5’700m². Die Übergabe des Mietobjekts ist für Ende 2027 vorgesehen. 

«Der Mietvertrag mit NorthC unterstreicht unsere Strategie, zukunftsweisende Technologieunternehmen als Mieter auf unserem Campus «The Hive» in Meyrin (GE) anzusiedeln», sagt Marco Feusi, CEO von HIAG, und ergänzt: «Mit dem neuen multifunktionalen Gebäude und dessen Nutzung als Data Center schaffen wir nicht nur zusätzliche Wertschöpfung für unsere Investoren, sondern stärken auch die digitale Infrastruktur in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Schweiz.»

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025  
23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2259530

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2259530  13.01.2026 CET/CEST

Eintrag hinzufügen
