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19.05.2026 15:39:17
NorthCoast Adds $15.7 Million Worth of IBTH -- a Steady Bet on Short-Term Treasuries
According to a recent SEC filing, NorthCoast Asset Management LLC increased its position in the iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (NASDAQ:IBTH) by 696,718 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $15.7 million, calculated using the quarter’s average closing price.The iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) is a passively managed, defined-maturity bond fund that holds U.S. Treasury securities maturing in December 2027.NorthCoast's decision to add roughly $15.7 million worth of IBTH last quarter is a quiet but interesting move. Despite the dollar size of the transaction, it's the kind of trade that won’t generate many headlines -- but it does tell you something about how a large, diversified asset manager is thinking about risk right now. It's also worth noting this wasn't a new position. NorthCoast already held nearly 1.9 million shares heading into the quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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