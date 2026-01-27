Northeast Bank Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PKVL / ISIN: US66405S1006
27.01.2026 01:59:04
Northeast Bank Q2 Income Declines
(RTTNews) - Northeast Bank (NBN) announced a profit for second quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $20.74 million, or $2.47 per share. This compares with $22.44 million, or $2.74 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 4.9% to $51.76 million from $54.44 million last year.
Northeast Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.74 Mln. vs. $22.44 Mln. last year. -EPS: $2.47 vs. $2.74 last year. -Revenue: $51.76 Mln vs. $54.44 Mln last year.
