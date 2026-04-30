Northeast Bank Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Northeast Bank Registered gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,53 USD, nach 2,23 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 105,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 87,4 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at