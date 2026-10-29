Northeast Bank Registered legte Quartalsergebnis vor

Northeast Bank Registered lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3,42 USD gegenüber 2,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northeast Bank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,5 Millionen USD im Vergleich zu 87,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at