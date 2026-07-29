Northeast Bank Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Northeast Bank Registered veröffentlichte am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Northeast Bank Registered mit einem Umsatz von insgesamt 103,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,73 Prozent gesteigert.

Northeast Bank Registered hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 12,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,08 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 383,42 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 350,87 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at