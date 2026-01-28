Northeast Bank Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Northeast Bank Registered gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 2,47 USD gegenüber 2,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 87,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at