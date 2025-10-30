Northeast Bank Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Northeast Bank Registered hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,67 USD. Im Vorjahresviertel hatte Northeast Bank Registered 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northeast Bank Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 87,8 Millionen USD im Vergleich zu 73,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at