Northeast Community Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northeast Community Bancorp hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,800 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,27 Prozent auf 39,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,25 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Northeast Community Bancorp 156,80 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 162,15 Millionen USD umgesetzt worden.

