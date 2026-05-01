Northeast Community Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Northeast Community Bancorp gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Northeast Community Bancorp ein EPS von 0,780 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 39,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at