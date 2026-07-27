27.07.2026 06:31:29

Northeast Community Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northeast Community Bancorp hat am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 36,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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