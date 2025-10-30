Northeast Indiana Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Northeast Indiana Bancorp hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erzielt worden.

Northeast Indiana Bancorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at