Northeast Indiana Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Northeast Indiana Bancorp hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,410 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,23 Prozent auf 8,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Northeast Indiana Bancorp hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,80 USD je Aktie gewesen.

Northeast Indiana Bancorp hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,64 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 31,53 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

