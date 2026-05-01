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01.05.2026 06:31:29
Northeast Indiana Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Northeast Indiana Bancorp veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,4 Millionen USD – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Northeast Indiana Bancorp 7,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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