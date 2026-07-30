Northeast Indiana Bancorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Northeast Indiana Bancorp hat am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Northeast Indiana Bancorp im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at