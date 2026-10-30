Northeast Indiana Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Northeast Indiana Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northeast Indiana Bancorp 0,760 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Northeast Indiana Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 8,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at