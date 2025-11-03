Northern Arc Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Northern Arc Capital hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,68 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,58 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Northern Arc Capital mit einem Umsatz von insgesamt 6,29 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at