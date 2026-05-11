Northern Arc Capital präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Northern Arc Capital gab am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 8,21 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,34 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Northern Arc Capital mit einem Umsatz von insgesamt 7,40 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 21,91 Prozent gesteigert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 24,99 INR gegenüber 20,08 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 27,00 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Northern Arc Capital 23,49 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 24,08 INR sowie einen Umsatz von 19,44 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at