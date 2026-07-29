Northern Arc Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Northern Arc Capital lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,08 INR. Im Vorjahresviertel waren 5,02 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,77 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,08 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at