Northern Arc Capital stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northern Arc Capital hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 6,24 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Northern Arc Capital 4,69 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Northern Arc Capital 7,24 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,81 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at