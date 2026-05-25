Northern CapSek Ventures Pref Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Northern CapSek Ventures Pref Registered lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,370 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Northern CapSek Ventures Pref Registered 0,0 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at