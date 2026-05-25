Northern CapSek Ventures Registered legte Quartalsergebnis vor

Northern CapSek Ventures Registered präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,24 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,370 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 0,0 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Northern CapSek Ventures Registered 0,0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at