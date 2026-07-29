Northern Cement Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Northern Cement Company hat am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 JOD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,32 Prozent auf 16,0 Millionen JOD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,2 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at