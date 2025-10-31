Northern Cement Company legte Quartalsergebnis vor

Northern Cement Company hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 JOD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 JOD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,1 Millionen JOD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,5 Millionen JOD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at