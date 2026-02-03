|
Northern Cement Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Northern Cement Company hat am 01.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,01 JOD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 JOD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 13,8 Millionen JOD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,9 Millionen JOD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,040 JOD. Im Vorjahr hatte Northern Cement Company ebenfalls ein EPS von 0,040 JOD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Northern Cement Company im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 6,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,08 Millionen JOD. Im Vorjahr waren 48,93 Millionen JOD in den Büchern gestanden.
