Northern Data: Veränderung im Vorstand; Christopher Yoshida übernimmt die Führung der Finanzabteilung

Die Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) gibt bekannt, dass Finanzvorstand Dr. Mathias Dähn im besten gegenseitigen Einvernehmen zum Monatsende seine Tätigkeit für die Gesellschaft beendet.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft dankt Herrn Dr. Dähn für seine Tätigkeit für die Northern Data AG und wünscht ihm für die Zukunft beruflich wie privat alles Gute. Der Vorstand übernimmt die organisatorischen Aufgaben und überträgt die Leitung des Finanzressorts auf Christopher Yoshida, der als Mitglied der Geschäftsleitung ebenfalls das Geschäft in Nordamerika verantwortet.

Durch seine langjährigen Tätigkeiten in Führungspositionen innerhalb globaler Finanzkonzerne in London und New York verfügt Herr Yoshida über umfangreiche Erfahrungen, um die Finanzabteilung vor dem Hintergrund der zunehmenden Internationalisierung des Geschäfts von Northern Data weiter zu stärken. Vor seiner Tätigkeit für Northern Data war er unter anderem in Führungspositionen für Morgan Stanley, die Deutsche Bank und die Carlyle Group tätig.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Tom Oliver Schorling kommentiert: "Während seiner Zeit als CFO und Vorstandsmitglied seit September 2020 hat Dr. Mathias Dähn wesentlich zur Professionalisierung des Unternehmens beigetragen und Northern Data bei einer bedeutenden Anzahl von Akquisitionen unterstützt. Wir danken ihm für sein Mitwirken im Unternehmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, dass Christopher Yoshida neben seiner Tätigkeit als President für das Nordamerika-Geschäft ebenfalls die Leitung des Finanzressorts übernimmt, und wünschen ihm viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe. Mit seiner umfassenden internationalen Finanz- und Transaktions-Erfahrung sowie seiner Expertise in der Geschäftsentwicklung bringt er die idealen Fähigkeiten und den kulturellen Hintergrund mit, um die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in Europa und insbesondere den USA voranzutreiben."

Über Northern Data:

Wir bei Northern Data sind davon überzeugt, dass High-Performance Computing (HPC) nie dagewesene Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, Wirtschaft und letztlich den menschlichen Fortschritt eröffnen wird. Unser multinationales Unternehmen wird durch die Entwicklung und den Betrieb einer hocheffizienten, umweltfreundlichen HPC-Infrastruktur schnell zu einem weltweit bedeutenden Anbieter von GPU- und ASIC-basierten Lösungen. Wir kombinieren intelligente und nachhaltige Rechenzentren, hochmoderne Hardware und selbst entwickelte Software für verschiedene HPC-Anwendungen wie Bitcoin-Mining, Blockchain, künstliche Intelligenz, Big-Data-Analytik, IoT und Grafik-Rendering. Wir arbeiten in großen, maßgeschneiderten Rechenzentren und proprietären mobilen Hochleistungsrechenzentren, die eine ultimative Flexibilität bei der Standortwahl bieten. Die Northern Data Group beschäftigt rund 180 Mitarbeiter in 7 Ländern.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Northern Data AG An der Welle 3 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 34 87 52 25 E-Mail: info@northerndata.de Internet: www.northerndata.de ISIN: DE000A0SMU87 WKN: A0SMU8 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München

(m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220220005072/de/