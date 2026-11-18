Northern Dynasty Minerals präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,04 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at