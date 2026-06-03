Northern Graphite stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Northern Graphite hat am 01.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,06 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at