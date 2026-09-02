Northern Graphite stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Northern Graphite hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Northern Graphite ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at