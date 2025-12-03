Northern Graphite zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Northern Graphite lud am 01.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Northern Graphite in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,87 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

