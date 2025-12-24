Nisource Aktie
WKN: 876731 / ISIN: US65473P1057
|
24.12.2025 15:03:18
Northern Indiana Public Service Receives Federal Order For Continued Operation Of Its Power Station
(RTTNews) - Northern Indiana Public Service Company LLC, a subsidiary of NiSource Inc. (NI), Wednesday shared that it has received a federal order for continued operation of R.M. Schahfer Generating Station, an operating power station, beyond its scheduled retirement date of December 31, 2025.
The company added that it is reviewing the overall impact of the order, which is in effect for 90 days. Additionally, it is considering importance of both reliability and cost management for the customers.
In the pre-market hours, NI is trading at $41.75, up 0.36 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nisource Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Nisource Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nisource Inc.
|35,00
|0,00%