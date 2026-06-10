Ireland Aktie
WKN DE: A0Q8L3 / ISIN: US46267T2069
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10.06.2026 11:39:20
Northern Ireland: Anti-immigrant riots erupt in Belfast after stabbing
Protesters set buildings and vehicles alight and blocked roads on Tuesday evening. The suspect in the knife attack, a Sudanese refugee, was due to appear in court in Northern Ireland on Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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