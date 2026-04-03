Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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03.04.2026 16:00:57
Northern Ireland leads surge in fuel prices since start of Iran war
Petrol has risen 19% and diesel 35%, and in England the north has had the sharpest increasesFuel prices have risen faster in Northern Ireland than in any other UK region since the beginning of the Iran war.Analysis of official data shows that petrol has jumped by 19% in Northern Ireland since the end of February, and diesel is now 35% more expensive. The rises are among the largest in Europe. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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