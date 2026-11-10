Northern Lights Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Northern Lights Acquisition A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northern Lights Acquisition A 0,690 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northern Lights Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at