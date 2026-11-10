|
10.11.2026 06:31:29
Northern Lights Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Northern Lights Acquisition A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,95 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northern Lights Acquisition A 0,690 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Northern Lights Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!