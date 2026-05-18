Northern Lights Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Northern Lights Acquisition A hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Northern Lights Acquisition A -0,300 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 2,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Northern Lights Acquisition A 1,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at