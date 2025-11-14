Northern Lights Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Northern Lights Acquisition A veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Northern Lights Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at