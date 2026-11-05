Northern Minerals and Exploration gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Northern Minerals and Exploration gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal hat Northern Minerals and Exploration 0,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 0,03 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 0,01 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at